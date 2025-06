Eiturlyfjasmyglari til í að koma til landsins ef hann verður ekki handtekinn – Hefur falið sig eftir að hann stakk frænda sinn

Hollenski landsliðsmaðurin Quincy Promes er klár í að snúa aftur til heimalandsins en aðeins gegn því loforði að hann verði ekki handtekinn.

Hollenska lögreglan hefur um langt skeið reynt að fá Promes framseldan frá Dubai en án árangurs, hann á yfir höfði sér sjö og hálfs árs fangelsi.

Promes á að baki 50 landsleiki fyrir Holland en hann lék einnig með liðum eins og Sevilla og Ajax á ferlinum.

Quincy Promes finally tells his side of the story pic.twitter.com/qgLEjTEHpO

