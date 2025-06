Laporte að snúa aftur?

Aymeric Laporte er opinn fyrir því að yfirgefa Sádi-Arabíu í sumar og er áhugi frá evrópskum félögum.

Miðvörðurinn gekk í raðir Al-Nassr frá Manchester City árið 2023 en er nú til í að snúa aftur. Athletic Bilbao, félag hans áður en hann fór til City, er á meðal áhugasamra en það eru einnig fleiri.

Laporte er enn aðeins 31 árs gamall og á nóg eftir. Er hann enn hluti af spænska landsliðinu, sem er ríkjandi Evrópumeistari.

Laporte á ár eftir af samningi sínum við Al-Nassr en er félagið til í að losa hann fyrir rétta upphæð.

🚨🇪🇸 Athletic Club and more European sides are keen on signing Aymeric Laporte this summer.

The defender could leave Al Nassr with a good proposal for both parties. pic.twitter.com/Qm12quWJxT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025