Ýtir undir að hann fari frá United í annað enskt stórlið

Alejandro Garnacho vill vera áfram í ensku úrvalsdeildinni, þrátt fyrir áhuga annarra stórliða í Evrópu.

Kantmaðurinn er sennilega á förum frá Manchester United en hann er ekki í áætlunum Ruben Amorim á Old Trafford.

Garnacho hefur til að mynda verið orðaður við Bayer Leverkusen í Þýskalandi, þar sem fyrrum stjóri hans Erik ten Hag er, og Ítalíumeistara Napoli.

Þó vill Argentínumaðurinn ungi spila áfram á Englandi og gæti það ýtt undir að hann fari til Chelsea, sem einnig hefur verið orðað við leikmanninn.

🚨🇦🇷 Alejandro Garnacho’s priority is to stay in Premier League while he’s set to leave Man United this summer.

Despite Bayer Leverkusen interest and Ten Hag’s appreciation, the deal looks complicated and Premier League is the player’s first choice. pic.twitter.com/DBYwfWko8d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025