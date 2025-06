Messi hundsaði frægustu YouTube stjörnu heims – Sjáðu kostuleg viðbrögð hans

YouTube stjarnan IShowSpeed var mættur til að horfa á fyrsta leikinn í HM félagsliða í nótt er Inter Miami og Al Ahly gerðu markalaust jafntefli.

Speed eins og hann er yfirleitt kallaður gerði sér vonir um að ræða við Lionel Messi, leikmann Miami, og einn besta fótboltamann sögunnar.

Speed fékk að sjá Messi og kallaði nafn hans en Argentínumaðurinn hafði lítinn áhuga á að sýna þessum ágæta strák athygli.

Speed er mikill aðdáandi Cristiano Ronaldo en hefur þó dreymt um að fá að hitta Messi og kynnast Argentínumanninum aðeins.

Það varð ekki að veruleika að þessu sinni en Messi labbaði burt ásamt liðsfélögum sínum eins og má sjá hér fyrir neðan.

no way Speed got ignored by Messi 😭 pic.twitter.com/fP7CDuP3tm

— Speedy Updates (@SpeedUpdates1) June 15, 2025