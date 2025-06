Mætti YouTube stjörnu í einn á einn einvígi: Útkoman var ekki falleg – ,,Hvað varð um hæfileikana?“

The Sun birti heldur betur undarlegt myndband á heimasíðu sinni í gær en þar var skoðað atvik sem átti sér stað í ‘Baller League’ sem er deild fyrir áhugamenn í knattspyrnu.

Fyrrum leikmaðurinn Lee Trundle fékk þar að etja kappi við YouTube stjörnuna og tónlistarmanninn KSI í einn gegn einum fyrir framan mörg þúsund manns.

Trundle var þekktur fyrir það að vera afskaplega teknískur leikmaður á sínum tíma og er enn að sprikla í neðstu deildum Englands.

Trundle er 48 ára gamall í dag og er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Swansea þar sem hann skoraði 78 deildarmörk í 146 leikjum frá 2003 til 2007.

Hann virðist hafa ‘öllu gleymt’ eins og fólk á samskiptamiðlum tekur fram en tækni Trundle virkaði alls ekki sú sama og hún gerði er hann var upp á sitt besta.

,,Hvað er að gerast? Hvað varð um hæfileikana?“ skrifaði einn við myndbandið og bætir annar við: ,,Það er eitt að missa hraða og styrk en þetta var svo vont að horfa á, hvers konar tækni er þetta?“

KSI umtalaði vakti einnig athygli fyrir að gera grín að stjörnum fótboltans og lét sig falla í grasið með miklum tilþrifum eins og má sjá hér.

Lee Trundle leaves KSI in a HEAP on the floor! 😮 #ballerleagueuk pic.twitter.com/nIwvNKu155

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 12, 2025