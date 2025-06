Hafður að háð og spotti eftir kenningu sína um rasisma í sjónvarpi – Sjáðu hvað gerðist

Það vakti nokkuð mikla athygli viðtal sem Les Ferdinand fyrrum framherji Tottenham fór í á Sky Sports í gær.

Þar ræddi hann um rasisma í íþróttum og ákvað að beina sjónum sínum að Sky Sports þar sem hann var í viðtali.

Taldi Ferdinand að Sky væri ekki að gera nóg til að hafa þeldökkt fólk í sinni umfjöllun.

„Sky hefur verið í gangi í 29 ár og þú sérð varla þeldökkan starfsmann fjalla um fótbolta, þetta er eins og BBC. Svo er fjallað um rasisma í íþróttum, það er rasismi í öllu samfélaginu,“ sagði Ferdinand og hélt svo áfram.

„Áður en við lögum þessi vandamál, fólkið sem stjórnar þessu er ekki að gera réttu hlutina.“

Það vakti svo mikla athygli þegar viðtalið við Ferdinand var á enda tóku tveir þeldökkir stjórnendur hjá Sky Sports við útsendingunni og hefur Ferdinand verið hafður að háð og spotti eftir það.

