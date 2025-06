Ekkert kemur í veg fyrir að hann yfirgefi Liverpool

Það kemur ekkert í veg fyrir að Darwin Nunez fari frá Liverpool í sumar. Þetta segir Fabrizio Romano.

Nunez hefur verið í þrjú tímabil hjá Liverpool en hefur hann engan veginn staðið undir væntingum. Framherjinn kostaði 85 milljónir punda þegar hann kom frá Benfica.

Félög í Sádi-Arabíu hafa fylgst með Nunez í nokkurn tíma og þá hafa Ítalíumeistarar Napoli einnig áhuga.

Sjálfur er hinn 25 ára gamli Nunez sagður opinn fyrir báðum möguleikum, að söðla um innan Evrópu eða halda til Sádí.

🚨🇺🇾 Darwin Nunez remains guaranteed exit at Liverpool this summer with Saudi Pro League clubs keen since January.

Understand also Napoli have made contact in the recent days with Nunez on the shortlist and more talks to follow soon.

Darwin, open to both Saudi-European options. pic.twitter.com/jT0O3gF0iu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025