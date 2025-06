Nýr búningur Manchester United fær misjöfn viðbrögð – Tveir sem hafa verið orðaðir burt sátu fyrir

Manchester United er búið að opinbera aðalbúning sinn fyrir næstu leiktíð og má sjá hann hér neðar.

Hann er hefðbundinn en eins og gjarnan eru viðbrögðin misjöfn. Einhverjir telja treyjurnar of líkar milli ára undanfarin tímabil.

Bruno Fernandes og Kobbie Mainoo voru á meðal þeirra sem sátu fyrir í nýju treyjunum. Framtíð beggja leikmanna hefur verið í umræðunni, en það virðist sem svo að Fernandes verði áfram eftir að hann hafnaði gylliboði frá Sádi-Arabíu á dögunum.

Mainoo hefur verið orðaður við brottför í einhvern tíma, til að mynda við Chelsea.

Introducing our new 2025/26 @adidasFootball home jersey. Available now 👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 12, 2025