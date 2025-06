Gerðist í fyrsta sinn í sögunni

England tapaði afar óvænt gegn Senegal í vináttulandsleik í Nottingham í gærkvöldi.

Harry Kane kom Englendingum yfir snemma leiks en Ismaila Sarr, Habib Diarra og Cheikh Sabaly svöruðu fyrir Senegal. 1-3 niðurstaðan.

Sem fyrr segir var tapið mjög óvænt en jafnframt var þetta fyrsta tap Englands gegn Afríkuþjóð. Þetta var í 22. skiptið sem liðið mætir andstæðingi frá Álfunni.

Þetta var fjórði leikur Thomas Tuchel við stjórnvölinn hjá Englendingum. Hafði hann þegar fengið gagnrýni eftir nauman 0-1 sigur á Andorra á dögunum og slokknar ekki á henni núna.

