Lygileg tölfræði Ange sem var svo sparkað fyrir Danann

Thomas Frank er að taka við sem stjóri Tottenham af Ange Postecoglou, sem var rekinn á dögunum. Það er ekki hægt að segja annað en að leikir liðsins undir stjórn Ástralans hafi verið fjörugir.

Þrátt fyrir að vinna Evrópudeildartitilinn í vor á sínu öðru tímabili við stjórnvölinn, og þar með tryggt Meistaradeildarsæti, gat stjórn Tottenham ekki horft framhjá því að undir stjórn Postecoglou hafnaði liðið í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar í vor. Var hann því rekinn.

Postecoglou vakti athygli fyrir áhættusækinn fótbolta og til að undirstrika það voru skoruð að meðaltali 3,47 mörk í leikjum Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á meðan hann var þar, eða 264 mörk í 76 leikjum.

Þetta er hæsta markahlutfall í leik hjá nokkrum stjóra í ensku úrvalsdeildinni, sem hefur stýrt 50 leikjum eða fleirum.

Sem fyrr segir tekur Frank við af Postecoglou. Hann kemur frá Brentford, þar sem hann hefur gert frábæra hluti undanfarin ár.

3.47 – There were 3.47 goals per game in Ange Postecoglou's Premier League matches in charge of Tottenham (264 in 76 games), the highest goals per game ratio of any manager to take charge of 50+ games in Premier League history. Entertainer. pic.twitter.com/b8MNObKXYd

— OptaJoe (@OptaJoe) June 6, 2025