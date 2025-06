Baulað á poppstjörnuna sem ögraði mörg þúsund manns með einni spurningu – Sjáðu hvað gerðist

Söngvarinn heimsfrægi Robbie Williams ákvað að nýta sviðið á dögunum er hann hélt tínleika í London.

Williams er söngvari sem margir kannast við en hann styður lið Tottenham í efstu deild og er að njóta þess í dag.

Tottenham vann Evrópudeildina á þessu tímabili en liðið hafði betur gegn Manchester United í úrslitaleiknum.

Hann skaut létt á granna Tottenham í Arsenal á sviði fyrir framan mörg þúsund manns og bendir á að Arsenal sé enn ekki búið að vinna Evrópubikar.

,,Hversu langt er Arsenal frá Evrópubikar? Fjórum ‘fokking’ mílum,‘ sagði Williams og fékk að sjálfsögðu smá skítkast á móti.

Afskaplega skemmtilegt og saklaust grín sem má sjá hér.

Robbie Williams, performing live at the EMIRATES, asked “HOW FAR AWAY ARE ARSENAL FROM A EUROPEAN TROPHY?” 🤣🏆

He replied to his question by saying “four f*cking miles!” 😭

Fully COYS.

🎥 spurs.winners2025 on TikTok pic.twitter.com/Gac3CW6L95

— Spurs Army (@SpursArmyTweets) June 7, 2025