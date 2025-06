Einkunnir eftir frábæran fyrsta sigur Arnars með landsliðið – Elías Rafn bestur og setur alvöru pressu á þjálfarann

Íslenska landsliðið vann frækinn 1-3 sigur á Skotlandi í æfingaleik í kvöld, er þetta fyrsti sigur liðsins þar í landi.

Andri Lucas Guðjohnsen kom liðinu yfir í fyrri hálfleik með frábæru marki en Skotarnir jöfnuðu.

Það var svo sjálfsmark skoska liðsins sem kom Íslandi yfir og þannig stóðu leikar í hálfleik. Það var svo Guðlaugur Victor Pálsson sem tryggði 1-3 sigur í síðari hálfleik með geggjuðu skallamarki.

Þetta er fyrsti sigur liðsins undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar. Einkunnir að mati 433.is eru hér að neðan.

Elías Rafn Ólafs­son – 8 – Maður leiksins

Varði virkilega vel og margar hreinlega stórkostlegar vörslur. Sá til þess að liðið vann leikinn og setur alvöru pressu á Arnar að spila næstu leiki en Hákon Rafn Valdimarsson hefur átt stöðuna undanfarið.

Guðlaug­ur Victor Páls­son (´60) – 8

Kröftug frammistaða í vörninni og glæsilegt mark til að toppa góðan leik.

Sverr­ir Ingi Inga­son (´77) – 8

Hreint út sagt frábær í vörninni og sá til þess að liðið átti aldrei í vandræðum með að verjast leik Skota.

Hörður Björg­vin Magnús­son (´45) – 5

Frábært að sjá Hörð aftur sem var að byrja sinn fyrsta fótboltaleik í tæplega tvö ár. Gerði sig sekan um mistök í marki skoti en mikilvægar mínútur.

Mika­el Eg­ill Ell­erts­son – 7

Sem vinstri bakvörður gerði Mikael vel og klárlega kostur í þessa stöðu

Stefán Teit­ur Þórðar­son (´72) – 7

Gerði vel á miðsvæðinu, stór og sterkur og gefur íslenska liðinu mikið.

Al­bert Guðmunds­son – 8

Frábær í leiknum, gerði vel í að sækja boltann niður og bera upp spil íslenska liðsins.

Ísak Berg­mann Jó­hann­es­son (´72) – 7

Fékk að byrja landsleik í sinni stöðu sem hefur ekkert gerst alltof oft, gerði virkilega vel.

Há­kon Arn­ar Har­alds­son – 7

Flottur leikur hjá Hákoni sem var fyrirliði liðsins í leiknum.

Andri Lucas Guðjohnsen – 8

Geggjað mark til að koma liðinu á blað, gerði svo vel í því að pressa og halda í boltann fyrir liðið.

Jón Dag­ur Þor­steins­son (´72) – 7

Eftir erfitt tímabil með félagsliði minnti Jón Dagur á ágæti sitt í kvöld.

Varamenn:

Daníel Leó Grétarsson (´45) 7

Dagur Dan Þórhallsson (´60) 6

Mikael Neville (´72) – Spilaði of lítið til að fá einkunn

Arnór Ingvi Traustason (´72) – Spilaði of lítið til að fá einkunn

Willum Þór Willumsson (´72) – Spilaði of lítið til að fá einkunn

Aron Einar Gunnarsson (´77) – Spilaði of lítið til að fá einkunn