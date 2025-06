Liverpool segir takk en nei takk við Barcelona

Liverpool lét forráðamenn Barcelona að það væri óþarfi að taka samtalið, Luis Diaz væri ekki til sölu.

Frá þessu segir Athletic en Börsungar höfðu áhuga á að kaupa kantmanninn knáa frá Liverpool.

Liverpool hefur samkvæmt David Ornstein ekki neinn einasta áhuga á samtalinu og afþakkaði félagið frekari viðræður.

Barcelona hefur skoðað tvo kosti á Englandi, annar af þeim var Diaz en hinn er Marcus Rashford sóknarmaður Manchester United.

Nú þegar Liverpool hefur lokað hurðinni er talið að Barcelona skoði hvort United sé til að lækka 40 milljóna punda verðmiða sinn á Rashford.

🚨 EXCL: Liverpool rebuff Barcelona approach to discuss signing Luis Diaz. #FCBarcelona made contact yesterday but #LFC clear not for sale. New contract unlikely so unless bids land to change stance 28yo stays even if it leads to free agency @TheAthleticFC https://t.co/AS7DbHz6ru

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 5, 2025