United mun gera tilboð í Mbuemo á allra næstu dögum – Hefur ekkert með framtíð Bruno að gera

Manchester United mun leggja fram formlegt tilboð í Bryan Mbuemo sóknarmann Brentford í þessari viku.

Mbuemo hefur látið önnur félög vita að hans fyrsi kostur sé að fara til United.

Arsenal, Tottenham og Newcastle höfðu sýnt landsliðsmanni Kamerún áhuga en hann vill fara til United.

Brentford vill fá um 50 milljónir punda fyrir Mubemo en möguleg koma hans hefur ekkert með framtíð Bruno Fernandes að gera.

Bruno er orðaður við lið í Sádí Arabíu en óvíst er hvort hann fari.

Búist er við að United reyni að ganga frá kaupum á Mbuemo á allra næstu dögum.

🚨 A formal bid from Man United is expected soon with Brentford asking for £50 million. [@JacobsBen] #mufc pic.twitter.com/6SXE5qMblt

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) June 2, 2025