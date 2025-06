Stuðningsmenn Arsenal spenntir eftir ummæli Gyökeres í hlaðvarpi í gær

Viktor Gyökeres er einn heitasti bitinn á markaðnum en framherji Sporting Lisbon hefur raðað inn mörkum síðustu tvö ár.

Hann er mikið orðaður við Arsenal og stuðningsmenn liðsins eru spenntir eftir hlaðvarp sem sænski framherjinn fór í.

Gyökeres ræddi við Leo Ostigard fyrrum samherja sinn. „Viktor það var frábært að tala við þig. Þú lætur mig vita þegar þú ert búinn að skrifa undir hjá Arsenal,“ sagði Leo Ostigard.

Sænski framherjinn svaraði þá. „Já, já klárt mál,“ sagði Gyökeres við félaga sinn.

Fleiri lið hafa horft til Gyökeres en hann er einnig orðaður við Atletico Madrid og Manchester United þessa dagana.

