Matreiðslumaðurinn vinsæli fékk ekki aðgang og var sagt að ‘drulla sér burt’ – Ætlaði að fagna með meisturunum

Matreiðslumaðurinn heimsfrægi ‘Salt Bae’ komst í fréttirnar í dag er myndband af honum í Þýskalandi var birt.

Fjallað er um að Salt Bae hafi ætlað að taka þátt í fögnuði leikmanna Paris Saint-Germain sem unnu Meistaradeildina á laugardag.

Salt Bae komst í fréttirnar á HM 2022 er hann reyndi að troða sér inn í fögnuð Argentínumanna eftir sigurleik á því móti.

Öryggisverðir sögðu hingað og ekki lengra við Salt Bae og hans teymi og var honum neitaður aðgangur að hótelinu.

Þetta má sjá hér.

🧂 Saltbae „Nusret“ was gets kick of the area where he went to celebrate the Champions League pic.twitter.com/q6JXEsuMYC

— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 1, 2025