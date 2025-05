Ótrúleg staða komin upp á Ítalíu – Voru fallnir en fá tækifæri til að bjarga sér

Ótrúleg staða er komin upp í ítölsku B-deildinni, þar sem Sampdoria fær nú óvænt tækifæri til að bjarga sér frá falli, þrátt fyrir að hafa hafnað í 18. sæti.

þrjú neðstu lið deildarinnar falla en liðin í 16. og 17. sæti mætast í leik um að halda sæti sínu í deildinni. Sá leikur átti að fara fram milli Frosinone og Salernitana en sæti fyrrnefnda liðsins í deildinni er öruggt í kjölfar þess að fjögur stig voru dregin af Brescia, sem höfnuðu í 15. sæti.

Salernitana fer því upp í 16. sæti en Sampdoria tekur 17. sætið. Getur þetta sögufræga lið því bjargað sér eftir allt saman.

Brescia, auk Cittadella og Cosenza, fara því beint niður í C-deildina.

