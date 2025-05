Ekkert lið með þessa tölfræði hefur sloppið við fall

Tottenham var heppið að halda sér uppi í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni sem var að ljúka.

Tottenham átti skelfilegt tímabil og hafnaði í 17. sæti. Liðið vann hins vegar Evrópudeildina og verður því í Meistaradeildinni á næstu leiktíð.

Tottenham tapaði alls 22 leikjum á tímabilinu og tölfræðiveitan Opta vekur athygli á því að ekkert lið hafi tapað svo mörgum leikjum í úrvalsdeildinni án þess að falla.

22 – Tottenham Hotspur lost 22 league games this season, the most ever by a team that avoided relegation in a 38-game Premier League campaign. Fortunate. pic.twitter.com/MFVFwC1z66

