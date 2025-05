Eldri kona reif sig úr að ofan fyrir framan þúsundir manna í Liverpool í gær – Atvikið vakti mikla kátínu

Eldri kona skemmti sér líklega aðeins of mikið í skrúðgöngu félagsins í gær þegar sigri í ensku úrvalsdeildinni var fagnað.

Konan stóð í glugga þar sem skrúðgangan fór í gegn en talið er að tæp milljón manna hafi mætt þar saman.

Konan ákvað að rífa sig úr að ofan fyrir gesti og gangandi og höfðu flestir gaman af.

Skrúðgangan í gær endaði í harmleik þegar 53 ára breskur karlmaður keyrði fólk niður og eru 27 á sjúkrahúsi vegna þess.

Atvikið þar sem konan frelsaði brjóstin sín má sjá hér að neðan.

Tits out for the reds pic.twitter.com/oDfDWrSctl

— Peter (@peterw_97) May 26, 2025