Bellingham fundaði með Frankfurt í gær

Jobe Bellingham miðjumaður Sunderland var mættur til Þýskalands í gær til að funda með forráðamönnum Eintracht Frankfurt.

Bellingham er eftirsóttur og hefur átt fund með Borussia Dortmund en RB Leipzig vill einnig fá hann.

Bellingham komst upp í ensku úrvalsdeildina með Sunderland um helgina en virðist þó vera á förum.

Jobe er ekki á leið í læknisskoðun heldur á leið til fundar og skoða aðstæður hjá Frankfurt í dag.

Eldri bróðir hans Jude átti magnaðan tíma hjá Dortmund og vill guli herinn sækja Jobe í sumar.

🚨🦅 EXCL | Jobe #Bellingham will be visiting Eintracht Frankfurt today to get to know the club and hold talks. It is NOT a medical. #SGE

Borussia Dortmund are also very keen on signing him. RB Leipzig remain interested as well.

No agreements have been reached with any club… pic.twitter.com/rwchdy3pDy

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 26, 2025