Mikill áhugi þrátt fyrir arfaslaka frammistöðu

Rasmus Hojlund getur valið á milli nokkurra ítalskra félaga, ákveði Manchester United að losa sig við hann í sumar.

Danski framherjinn kostaði United 72 milljónir punda þegar hann kom frá Atalanta sumarið 2023, en hann hefur engan veginn staðið undir þeim verðmiða.

Ekki er ólíklegt að United losi sig við hann í sumar, en ljóst er að félagið fær ekki nálægt því sem það greiddi fyrir hann.

Hojlund gæti farið aftur til Ítalíu en þar er mikill áhugi. Juventus og Napoli hafa áður spurst fyrir um leikmanninn en þá er Inter einnig með augastað á honum.

United þarf að taka endanlega ákvörðun um hvað félagið vill gera við Hojlund en fari hann í sumar er Ítalía líklegasti áfangastaðurinn.

🚨🇩🇰 Rasmus Højlund keeps attracting interest from Italy — understand Inter are also considering him as option for this summer.

After Juventus and Napoli calls in March, Inter also explored Højlund situation. It’s up to Man United.

🎥🇮🇹 Italian video: https://t.co/h0xC9h6doX pic.twitter.com/9eD0dXBxfY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025