City hættir við Wirtz og núna beinast spjótin að Gibbs-White

Manchester City er hætt að eltast við Florian Wirtz, samtalið fór aldrei langt. Frá þessu segir Fabrizio Romano.

City telur pakkann fyrir Wirtz vera of dýran ern hann fer líklegast til FC Bayern.

Liverpool hefur einnig verið við borðið og haft áhuga á Wirtz.

Núna er talið að City fari á fullt í það að reyna að sækja Morgan Gibbs-White miðjumann Nottingham Forest.

Enski landsliðsmaðurinn hefur átt frábært tímabil með Forest og gæti nú farið til City fyrir væna summu.

🚨🔵 Manchester City have currently left the negotiations for Florian Wirtz.

Talks were never advanced or at final stages, just initial approaches but City believe full package is too expensive, as @SamiMokbel_BBC reports.

👀 Morgan Gibbs-White remains on Man City shortlist. pic.twitter.com/J90R5WPhOc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2025