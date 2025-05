Fleiri mörk í meira en helmingi færri leikjum

Declan Rice hefur nú skorað fleiri mörk fyrir Arsenal en West Ham þrátt fyrir að hafa aðeins verið í tvö tímabil hjá Arsenal.

Miðjumaðurinn var keyptur til Arsenal fyrir 105 milljónir punda sumarið 2023 og hefur heldur betur staðið undir þeim verðmiða.

Rice skoraði sigurmark Arsenal í 1-0 sigri á Newcastle í gær og var það mark númer 16 í 102 leikjum fyrir Skytturnar.

Til samanburðar skoraði Rice alls 15 mörk í 245 leikjum fyrir West Ham og því ljóst að hann hefur bætt mikið af mörkum í sinn leik frá komunni á Emirates-leikvanginn.

