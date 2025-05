Sturlun í Sunderland í gærkvöldi – Sjáðu hvað gerðist

Sunderland er komið í úrslitaleik um sæti í ensku úrvalsdeildinni eftir magnaðan sigur á Coventry í undanúrslitum í gær.

Komið var í uppbótatíma í framlengingu í gær þegar Sunderland skoraði sigurmarkið.

Leikurinn fór fram á Stadium of Light vellinum í Sunderland og ætlaði allt um koll að keyra.

Leiknum var lýst í beinni á sjónvarpsstöð Sunderland og þar misstu menn sig eðlilega í gleðinni.

Myndband af þessu er hér að neðan.

The Sunderland club commentary of their last minute winner is incredible 😭😭😭 pic.twitter.com/LUbANnSvyF

— george (@StokeyyG2) May 13, 2025