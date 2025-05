Sjáðu myndböndin – Leikmenn Liverpool á snekkju að kveðja Trent í Dubai

Leikmenn Liverpool hafa verið í Dubai frá því á mánudag og eru væntanlegir aftur til Englands á föstudag.

Liðið er samkvæmt fréttum að kveðja Trent Alexander-Arnold í Dubai en einnig að fagna sigri í ensku deildinni.

Leikmenn liðsins skemmtu sér á snekkju í Dubai í gær.

Arsenal go to Dubai to bottle league.

Liverpool go to Dubai to celebrate winning the league.

Levels 😂pic.twitter.com/w1CKrspizr

— 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝’𝐎𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓 (@LFC_Klopp_Salah) May 13, 2025