Segir hegðun hins umdeilda eiganda vera hneyksli – Sjáðu uppákomuna

Magnað atvik kom upp eftir jafntefli Nottingham Forest og Leicester í gær, þegar eigandi fyrrnefnda liðsins vildi eiga orð við stjóra þess.

Forest hefur átt frábært tímabil en verið að fatast flugið undanfarið í Meistaradeildarbaráttunni, en er þó aðeins stigi frá sæti í keppninni sem stendur.

Þá tryggði Forest sæti í Evrópukeppni með stiginu gegn Leicester í gær, en fæstir spáðu liðinu svo góðu gengi síðasta sumar.

Owner having a go at Nuno is CRAZYYYY😭😭😭 pic.twitter.com/6uWBcXV5Gs

