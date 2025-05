Chelsea hafnaði tilboði frá Arsenal í markvörð félagsins

Freddy Bernal 16 ára markvörður Chelsea er eftirsóttur og Arsenal hefur mikinn áhuga á að kaupa hann.

Arsenal bauð á dögunum 1,25 milljón punda í markvörðinn sem er mikið efni. Því var hafnað.

Fabrizio Romano segir að fleiri félög hafi áhuga en að Chelsea ætli að reyna að halda honum.

Bernal er í U18 ára liði Chelsea og Arsenal gæti lagt fram annað tilboð til að reyna að fá hann.

Bernal er einnig í U18 ára landsliði Englands og er talið að hann eigi bjarta framtíð á vellinum.

