Eins og krakki á jólunum eftir fyrsta stóra titilinn – Fékk alvöru bjórsturtu á meðan hann tók upp

Bayern Munchen lyfti þýska meistaratitlinum í gær en liðið vann Borussia Monchengladbach á heimavelli.

Bayern var búið að tryggja sér titilinn fyrir þennan leik en urðu svokallaðir ‘sófameistarar’ eftir síðustu umferð.

Eftir leikinn í gær var titlinum fagnað almennilega en Kane komst á blað í sigrinum – liðið er á toppnum með 79 stig eftir 33 leiki.

Þetta er fyrsti deildarmeistaratitill Kane á sínum knattspyrnuferli og var hann eðlilega virkilega ánægður með árangurinn.

Kane fór í ákveðna bjórsturtu á meðan hann tók upp myndband til að setja á samfélagsmiðla eins og má sjá hér fyrir neðan.

HOW DOES IT FEEL!? 😂🍻🏆 pic.twitter.com/4UBs5Jbl4X

— Harry Kane (@HKane) May 10, 2025