United skoðar það alvarlega að kaupa markvörð sem var hjá félaginu 2014

Manchester United er að skoða það að kaupa Vanja Milinković-Savić markvörð Torino í sumar. Fabrizio Romano segir frá.

Milinković-Savić þekkir til hjá United en hann var keyptur til félagsins 2014 þegar hann var 17 ára gamall. Hann stoppaði aðeins í eitt ár hjá félaginu.

Milinković-Savić hefur átt góðu gengi að fagna hjá Torino en hann gekk í raðir félagsins árið 2017.

Vitað er að Ruben Amorim hefur áhuga á því að fá inn nýjan markvörð en Andre Onana hefur gert ansi mörg mistök undanfarið.

Milinković-Savić hefur spilað 19 landsleiki fyrir Serbíu og gæti snúið aftur á Old Trafford í sumar.

🚨🔴 Excl: Manchester United have added Vanja Milinković-Savić to their shortlist for new goalkeeper.

Initial contacts took place for Torino GK among candidates for next season, waiting on price tag and more. @MatteMoretto

Story on @GiveMeSport ⤵️https://t.co/JeIBhFn8HX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2025