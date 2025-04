Situr undir hótunum frá hátt settum aðilum eftir að hafa sagt frá spillingu sem tengdist sjónvarpssamningi

Aðili frá FIFA hefur hótað því að fara í mál við hlaðvarpið Upshot vegna þess hvernig þeir fjölluðu um málefni FIFA og Heimsmeistaramótið sem fram fer í Sádí Arabíu árið 2034.

Á dögunum fjallaði hlaðvarpið um það hvernig aðilar frá Sádí Arabíu hafi í raun keypt sér atkvæði til að fá mótið.

„Hann sagðist vinna fyrir FIFA, við ræddum um það hvernig peningar flæddu inn í Heimsmeistaramót félagsliða og Sádarnir fengu HM. Ég sagði honum að FIFA væri spillt.“

„Hann varð reiður þegar ég sagði honum að þetta væri mín heiðarlega skoðun, hann sagði að næst fengi ég bréf frá FIFA sem tek sem hótun um málsókn,“ sagði stjórnandi Upshot.

Sjónvarpssamningur vegna Heimsmeistaramóts félagsliða hefur vakið athygli og þá sérstaklega í Bretlandi. Enginn áhugi var á því að kaupa mótið sem fram fer í Bandaríkjunum í sumar, Sky, BBC og fleiri höfðu engan áhuga á að borga fyrir mótið.

ITV bauðst til að taka mótið en vildi ekki borga krónu fyrir réttinn á því, var þetta áfall fyrir FIFA sem er að setja púður í keppnina.

It was always gonna be hard to beat ITV's bid of £0 for the Club World Cup, but Saudi just about edged them out with their offer: $1 billion. pic.twitter.com/tIat2uPzDU

— The Upshot podcast (@UpshotTowers) April 11, 2025