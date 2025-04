Fékk rautt gegn United um helgina en þarf ekki að afplána bannið

Evanilson sem fékk rautt spjald gegn Manchester United um helgina þarf ekki að taka út leikbann vegna þess.

Bournemouth áfrýjaði þessum dómi og tók enska sambandið undir það.

Hann þarf því ekki að taka út leikbann og getur mætt Arsenal um helgina.

Þeir sem voru með Evanilson í Fantasy liðinu sínu fá hins vegar áfram mínus stig fyrir rauða spjaldið.

Bournemouth var 1-0 yfir þegar Evanilson fékk rauða spjaldið en leikurinn endaði með 1-1 jafntefli.

After a successful claim of wrongful dismissal, Evanilson will no longer serve a three-match ban for his red card against Man Utd, so he is available to face Arsenal this weekend.

The red card remains as an official match event, therefore Evanilson's FPL points remain at two for…

— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 30, 2025