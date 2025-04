City að krækja í ungstirni PSG

Manchester City er að fá Mahamadou Sangare, ungstirni Paris Saint Germain.

Sangare er 18 ára gamall sóknarmaður sem er að verða samningslaus í París og hyggst róa á önnur mið.

Það var töluvert kapphlaup um hann, sem City hefur þó nú sigrað.

Sangare kemur inn í akademíu City, en félagið leggur mikla áherslu á að ná í hæfileikaríka leikmenn fyrir framtíðina.

🚨🔵 EXCL: Manchester City have agreed deal to sign 18 year old striker Mahamadou Sangare from Paris Saint Germain on free deal, here we go!

Verbal agreement in place, medical to take place and one more exciting young talent for Man City Academy winning the race for PSG gem. pic.twitter.com/c33o667hLz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025