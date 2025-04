Gjörbreytt útlit stjörnunnar vekur athygli

Jack Grealish skartar nýrri hárgreiðslu á samfélagsmiðlum í dag.

Grealish er leikmaður Manchester City, en hann gekk í raðir félagsins frá Aston Villa 2021 fyrir um 100 milljónir punda.

Englendingurinn hefur ekki beint staðið undir þeim verðmiða og hefur þetta tímabil ekki verið neitt til að hrópa húrra fyrir.

Grealish kom sér hins vegar í fréttirnar í dag þar sem hann er kominn með nýja hárgreiðslu og skartar nú tagli.

