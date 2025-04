Tímabilið líklega úr sögunni hjá Rashford

Tímabilið er líklega úr sögunni hjá Marcus Rashford vegna meiðsla, hann er á láni hjá Aston Villa.

Rashford hafði átt góða spretti á láni hjá Villa en nú er ljóst að hann missir af endasprett tímabilsins.

Hann þarf þó ekki að fara í aðgerð vegna meiðslanna aftan í læri en þarf að fara í endurhæfingu.

Rashford var fjarverandi um helgina þegar Villa tapaði nokkuð óvænt gegn Crystal Palace í enska bikarnum.

Villa getur keypt Aston Villa frá Manchester United á 40 milljónir punda í sumar en óvíst er hvort af því verði.

🚨 Marcus Rashford expected to miss rest of season with hamstring injury. No surgery + rehab at #AVFC as tests ongoing. #THFC game not totally ruled out but highly likely campaign over & 27yo to focus on getting fit for England games in June @TheAthleticFC https://t.co/RTzF1M9o0u

— David Ornstein (@David_Ornstein) April 28, 2025