Allt klárt – Ancelotti hættir með Real í sumar og tekur við Brasilíu

Carlo Ancelotti hefur náð samkomulagi þess efnis að taka við landsliði Brasilíu í sumar. Fabrizio Romano segir frá.

Ancelotti mun hætta mað Real Madrid áður en HM félagsliða fer af stað.

Ancelotti fær það verkefni að stýra stórþjóðinin á HM sumarið 2026.

Brasilía hefur lengi viljað ráða Ancelotti til starfa og það verður nú að veruleika.

EKki er búist við öðru en að Xabi Alonso taki við þjálfun Real Madrid í sumar.

