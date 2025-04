Heimsfrægur maður nær óþekkjanlegur – Sjáðu hvernig hann lítur út í dag

Það er óhætt að segja að brasilíski knattspyrnumaðurinn David Luiz sé breyttur í dag, frá því sem fólk fékk að sjá fyrir aðeins örfáum árum.

Miðvörðurinn, sem er 37 ára gamall, lék með Arsenal og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, sem og Paris Saint-Germain í Frakklandi, en sneri hann aftur til heimalandsins og spilar með Fortaleza í dag.

Luiz var hvað þekktastur fyrir að vera ansi hárprúður, en það er ekki hægt að segja að hann sé það í dag. Mynd af honum er nú í dreifingu þar sem hann er gjörbreyttur.

Netverjum var brugðið er myndir af honum fóru í dreifingu. „Hann er að eldast,“ skrifaði einn og annar skrifaði: „Er þessi mynd raunveruleg?“

Hér að neðan má sjá breytingarnar.

David Luiz must book a trip to Türkiye as soon as possible. pic.twitter.com/cRTMnFwZlA

— Troll Football (@TrollFootball) April 22, 2025