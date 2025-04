Fer ekki neitt í sumar

Cesc Fabregas, stjóri Como, vill vera áfram hjá ítalska liðinu Como í sumar, þrátt fyrir áhuga annars staðar frá.

Þessi fyrrum leikmaður Arsenal, Barcelona og Chelsea er að gera flotta hluti með nýliða Como í Serie A. Er hann með liðið í 13. sæti deildarinnar.

Þetta hefur vakið athygli stærri liða á Ítalíu, sem og RB Leipzig í Þýskalandi, en á Fabregas að hafa fundað með þeim.

Hann er þó staðráðinn í að vera áfram í Como. Er hann þegar farinn að skipuleggja sumarið, hvaða leikmenn hann vill fá inn fyrir næstu leiktíð og þess háttar.

