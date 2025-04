Aston Villa að ganga frá kaupum á vonarstjörnu sem margir vildu fá

Aston Villa er að ganga frá kaupum Sverre Nypan miðjumanni Rosenborg sem er mikið efni.

Mörg af stærstu félögum Evrópu hafa sýnt norska miðjumanninum áhuga en hann virðist ætla til Aston Villa.

Nypan er sagður hafa nánast samþykkt tilboð Villa og félögin eru nú að ræða sín á milli.

Allir aðilar eru vongóðir um að þetta geti gengið í gegn og þá yrði Nypan fyrstu kaup Villa í sumar.

Villa hefur spilað vel undanfarnar vikur en Nypan er 18 ára gamall.

🚨🟣🔵 Aston Villa are closing in on the agreement with Norwegian wonderkid Sverre Nypan on personal terms.

The contract is almost agreed with final details being sorted, now club-to-club talks with Rosenborg will follow.#AVFC, confident to get it done. 🇳🇴 pic.twitter.com/x1TWf1VYTe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2025