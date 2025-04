Arteta í göngutúr með Win vekur kátínu hjá netverjum

Hundurinn Win er þekktur á meðal knattspyrnuáhugafólks en hann býr á æfingasvæði Arsenal og á að gleðja leikmenn liðsins.

Nafnið á hundinum vakti athygli en Mikel Arteta stjóri liðsins ku hafa gefið honum nafnið.

Nafnið á að vera hvetjandi fyrir leikmenn til að sækja sigur í næsta leik.

Win virðist vera góður vinur Arteta því í beinni útsendingu á Sky Sports í gær birtust þeir á göngu saman.

Arteta var þá með Win í taumi og virtist hafa verið að koma úr göngutúr með kappann.

Þetta hefur vakið kátínu netverja og má sjá hér að neðan.

Mikel Arteta taking Win, Arsenal’s chocolate Labrador, for a walk during Sky Sports reporter Gary Cotterill’s report from Sobha Realty Training Centre this evening. 🤣🐶

🎥 @SkySportsPL pic.twitter.com/UtAEHc3Dn5

— afcstuff (@afcstuff) April 22, 2025