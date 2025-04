Myndband: Þvertók fyrir fullyrðingar Neville – „Það hefur mjög mikið að segja“

Sparkspekingarnir Gary Neville og Robbie Mustoe tókust á um tímabilið hjá Arsenal og gengi liðsins í setti NBC Sports um helgina.

Eftir 1-1 jafntefli við Brentford sagði Neville að Arsenal hafi tekið skref aftur á bak frá síðustu leiktíð, en liðið er í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar, langt á eftir toppliði Liverpool. Arsenal hefur hafnað í öðru sæti undanfarin tvö ár.

„Tímabilið mun velta á Meistaradeildinni. Ef þeir vinna hana verður allt fyrirgefið en annars er þetta tímabilið mikil vonbrigði,“ sagði Neville, en Arsenal er 3-0 yfir gegn Real Madrid í 8-liða úrslitum keppninnar eftir fyrri leikinn.

„Manchester City mun ekki vinna ensku úrvalsdeildina í fyrsta sinn í fjögur ár og Arsenal átti að vera liðið sem tæki við. Þeir eru ekki einu sinni nálægt Liverpool. Það eru mikil vonbrigði því manni fannst þeir vera að bæta sig undanfarin ár.“

Mustoe benti á gríðarleg meiðslavandræði Arsenal á leiktíðinni. Bukayo Saka, þeirra besti maður, var lengi frá og það sama má segja um Kai Havertz, Gabriel Jesus og fleiri til.

„Ég tel þá ekki hafa farið til baka. Þeir verða í öðru sæti þriðja tímabilið í röð. Það verður að taka meiðsli lykilmanna inn í myndina. Liverpool er eina liðið sem hefur svo gott sem sloppið við þau. Allir aðrir hafa þurft að glíma við meiðsli. Það hefur mjög mikið að segja. Það er erfitt að halda í við toppinn með öll þessi meiðsli.“

