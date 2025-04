Modric kaupir hlut í ensku knattspyrnufélagi

Luka Modric er að kaupa hlut í Swansea. Allt er klappað og klárt og verður króatíska goðsögnin minnihlutaeigandi í félaginu.

Modric verður fertugur í ár en er enn á mála hjá Real Madrid og stefnir að því að spila þar áfram, þrátt fyrir þessi nýju tíðindi.

Swansea leikur í ensku B-deildinni og er liðið þar um miðja deild. Liðið lék síðast í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2017-2018.

🚨 EXCLUSIVE: Luka Modrić, set to become new Minority Owner at Swansea.

Modrić will become one of the owners of the Championship club, deal agreed 🦢

❗️ This does 𝐧𝐨𝐭 affect his pro career, as he wants to continue playing for Real Madrid again, as reported last month. pic.twitter.com/Us0sb9k204

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2025