Lykilmaður á skrifstofu Arsenal segir upp og heldur til Tottenham

Vinai Venkatesham sem hefur verið í stóru hlutverki á skrifstofu Arsenal í fjórtán ár hefur sagt upp störfum. Hann er á leið til Tottenham.

Venkatesham verður stjórnarformaður Tottenham og mun starfa náið með Daniel Levy.

Venkatesham hefur verið í hinum ýmsu hlutverkum hjá Arsenal en færir sig nú um set í Norður-Lundúnum.

Hann mun taka yfir öll helstu mál hjá Tottenham og reyna að hjálpa félaginu að komast aftur á rétta braut.

Gengi Tottenham innan vallar hefur verið mikil vonbrigði í ár en rekstur félagsins hefur verið góður.

🚨⚪️ Spurs confirm former Arsenal CEO Vinai Venkatesham will join the Club’s Board as Chief Executive Officer in the summer.

The 44-year-old spent 14 years across different roles with Arsenal and will now join #THFC. pic.twitter.com/nqEjvjYC9H

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2025