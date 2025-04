Stjarna Barcelona höfð að háð og spotti – „Hann er í peysu af dóttur minni“

Ronald Araujo varnarmaður Barcelona gaf ekki mikið fyrir klæðnaðinn á Lamine Yamal fyrir leik liðsins gegn Dortmund í gær.

Yamal sem er ungur að árum mætti klæddur bleikri peysu sem Araujo var ekki hrifin af.

„Hann er klæddur í peysu af dóttur minni,“ sagði Araujo um fatnað Yamal.

Yamal er að verða einn besti leikmaður í heimi og hefur síðasta árið verið hreint magnaður.

Myndbandið af þessu er hér að neðan.

‘He’s wearing my daughter’s jacket’ 😅 It’s safe to say Ronald Araujo wasn’t a fan of Lamine Yamal’s outfit after their Champions League win over Borussia Dortmund 😅 pic.twitter.com/5wT6wXVrbS

— Mail Sport (@MailSport) April 10, 2025