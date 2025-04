Allir nánustu aðstoðarmenn Arteta framlengja við Arsenal

Mikel Arteta stjóri Arsenal hefur fengið það í gegn að allir hans helstu aðstoðarmenn skrifi undir nýja samning.

Arsenal hefur gengið frá samkomulagi við þá Carlos Cuesta, Albert Stuivenberg, Inaki Cana, Nicolas Jover og Miguel Molina.

Allir hafa skrifað undir nýja samninga en þeir eru lykilmenn í teyminu hjá Arteta.

Arteta hefur verið að smíða öflugt teymi í kringum síðustu ár og vonast til þess að það skili sér í því að liðið fari að vinna titla.

Arsenal hefur verið nálægt þeim stóru síðustu ár og er komið með annan fót í undanúrslit Meistaradeildarinnar.

