Sjáðu afar vandræðalegt viðtal – Leiðrétti þáttastjórnandann ítrekað

Craig Bellamy fyrrum leikmaður Liverpool, Manchester City og fleiri liða og þjálfari velska karlalandsliðsins, fór í Monday Night Football á Sky Sports á mánudagskvöld en varð samtalið heldur vandræðalegt um tíma.

Þáttastjórnandinn Dave Jones reyndi þá að leggja áherslu á að Wales væri ekki stærsta knattspyrnuþjóðin en Bellamy tók alls ekki undir það og leiðrétti hann sí og æ.

„Ég er ósammála,“ sagði Bellamy eftir fullyrðingu Jones og Jamie Carragher, sem einnig var í setti, hvatti þáttastjórnandann til að byrja upp á nýtt.

„Allt í lagi, þið eruð stolt knattspyrnuþjóð en hafið kannski ekki náð svakalega langt í sögulegu samhengi,“ sagði Jones en Bellamy hófst aftur handa við að leiðrétta hann.

„Ég myndi nú segja að það hafi verið fínt að komast í undanúrslit EM 2016.“

Jones reyndi aftur og sagði að Wales væri þá allavega yfirleitt litla liðið í þeim leikjum sem þeir spila.

„Ég hef aldrei horft þannig á mig eða mitt lið og mun ekki leyfa leikmönnum mínum að hugsa svoleiðis,“ sagði Bellamy þá.

Hér að neðan má sjá þetta vandræðalega samtal í heild.

🗣️ „I will not buy into it.“

Craig Bellamy says Wales are not underdogs 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/kBL1r96jWm

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 7, 2025