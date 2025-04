Íslensku landsliðsmennirnir spila deild ofar á næstu leiktíð

Birmingham City er komið upp í ensku B-deildina á ný. Það varð ljóst eftir sigur liðsins gegn Peterborough í C-deildinni í gær.

Íslensku landsliðsmennirnir Alfsons Sampsted og Willum Þór Willumsson eru á mála hjá Birmingham og voru þeir báðir í byrjunarliðinu í sigrinum í gær.

Birmingham er langefst í deildinni með 14 stiga forskot á annað sætið og 17 stig á það þriðja, þegar flest lið eiga fimm leiki eftir. Þeir enda því alltaf í efstu tveimur sætum deildarinnar.

Birmingham féll úr B-deildinni í fyrra en er að eiga frábært tímabil og á leið aftur upp.

