Umboðsmaðurinn á leið til Englands og mun funda með United og Nottingham

Manchester United hefur áhuga á Matheus Cunha og mun funda með umboðsmanni hans á næstu dögum.

Cunha vill burt frá Wolves í sumar og er 62,5 milljóna punda klásúla í samningi hans.

Cunha er að biðja umboðsmann sinn um að vinna í málinu og hefur hann átt samtöl við Manchester United.

Umboðsmaðurinn ætlar að funda með liðum á næstu vikum og mun einnig funda með Nottingham Forest.

Framherjinn frá Brasilíu hefur verið í fínu formi í vetur en hefur misst flugið aðeins undanfarið vegna leikbanns.

Understand Matheus Cunha is on #MUFC's radar, with his agent set to arrive in England for talks with suitors. £62.5m release clause active this summer.

Nottingham Forest also interested. #AFC divided over Cunha.

Story with @alex_crook for @talkSPORT.✍️https://t.co/IFYXh3D4zk

— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 7, 2025