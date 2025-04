Tölfræðin sem sannar ágæti Bruno Fernandes

Bruno Fernandes fyrirliði Manchester United hefur náð að láta ljós sitt skína á þessu tímabili þrátt fyrir ömurlegt gengi liðsins.

Bruno hefur þannig skarað fram úr í bæði varnar og sóknarleik í deildinni ef miðjumenn eru skoðaðir.

Bruno hefur unnið boltann 182 sinnum frá andstæðingum United og hefur enginn leikmaður unnið boltann oftar á þessu tímabili.

Bruno hefur skapað 75 færi fyrir samherja sína en enginn hefur skapað fleiri færi í ensku deildinni á þessu tímabili.

Miðjumaðurinn frá Portúgal virðist þurfa meiri hjálp frá samherjum sínum ef United á að geta komist á rétta braut.

No player in the Premier League has won possession more times than Bruno Fernandes (182) this season. He also leads the league in chances created (75)

The most complete midfielder on the planet. ✅ pic.twitter.com/9WHLNuHVIT

