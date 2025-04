Hundur með 34 milljónir á bankareikningi í skattaskjóli – „Hún er grafin í jörðina núna, hún vissi of mikið“

Harry Redknapp er einn litríkasti karakter í sögu fótboltans á Englandi en hann var á dögunum á viðburði þar sem hann var spurður spjörunum úr.

Ein spurningin var um hundinn Rosie sem Redknapp og fjölskylda áttu um langt skeið.

Rosie komst í fréttirnar árið 2002 þegar hún opnaði bankareikningi í Monaco, þar lagði Redknapp inn 200 þúsund pund sem hann fékk í bónus frá Portsmouth.

When Harry Redknapp once opened a secret Monaco bank account in his dog's name pic.twitter.com/O6HU9flwtv

— The Upshot podcast (@UpshotTowers) April 4, 2025