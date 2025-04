Ungverskur Auddi Blö fór illa með stjörnu Liverpool: Sjáðu kostuleg viðbrögð – ,,Þetta er stórslys“

Dominik Szoboszlai, leikmaður Liverpool, var heldur betur plataður í heimalandi sínu Ungverjalandi á dögunum.

Szoboszlai er ein stærsta stjarnan í Ungverjalandi en T Mobile þar í landi ákvað að gera ‘styttu’ af honum og mætti hann á viðburðinn.

Það er óhætt að segja að styttan hafi verið hrein hörmung og var leikmaðurinn alls ekki sáttur með niðurstöðuna.

Seinna kom í ljós að um grín var að ræða og var landsliðsmaðurinn skiljanlega feginn eftir að hafa fengið þær fréttir.

Þetta minnir á gamla þætti með Auðunni Blöndal hérlendis sem báru nafnið ‘Tekinn’ þar sem okkar maður náði að gera gott grín í frægum aðilum.

Afskaplega skemmtilegt en þetta má sjá hér.

T Mobile in Hungary unveiled a new statue of Dominik Szoboszlai…

Safe to say he wasn’t happy 😅pic.twitter.com/lFDNwlKbJw

— Watch LFC (@Watch_LFC) April 4, 2025